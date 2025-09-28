◇MLB カブス7-3カージナルス(日本時間28日、リグリー・フィールド)カブスの鈴木誠也選手がカージナルス戦に「5番・ライト」で先発出場。6回に31号ソロホームランを放ち、3試合連続で快音を響かせました。26日のメッツ戦では2打席連続の一発、前日のカージナルス戦では30号満塁ホームランを放ち、日本人右打者で初の30本塁打、100打点をクリアしていました。この日は2点リードの6回、先頭で打席に入ると、3番手のライアン・フェル