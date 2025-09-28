驚きの仕組みを持った懐中電灯をダイソーで発見！『握ると点くライト』は、なんと本体を握るだけで点灯するという画期的なライト。灯りのパワーは足元を照らす分には問題なく、消灯だって手を放すだけ。暗闇でもON／OFFがしやすいから緊急時用にぴったり。これで330円（税込）はお安すぎます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：握ると点くライト価格：￥330（税込）サイズ（約）：W51mm×H182mm×D51mm販売ショップ：ダイ