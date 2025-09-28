物件を相場より安く買うためのポイントを解説します（写真：pearlinheart／PIXTA）不動産投資は仕入れが9割――。そう断言するのは、自身も不動産投資で年間家賃収入7000万円を達成し、悠々自適なFIRE生活を満喫している「大家のプーさん」さん。そんな「大家のプーさん」は、物件の仕入れの際にどんな点に気をつけているのでしょうか。本稿では、同氏の著書『月1時間労働で家賃年収7000万円！億り人大家さんが教える首都圏×