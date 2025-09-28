フランクフルトの堂安律が27日（現地時間）に行われたブンデスリーガ第5節ボルシアMG戦に先発出場し、2アシストを記録した。この日も右サイドハーフの位置で起用された堂安は、15分に右サイドから自ら蹴ったフリーキックがクリアされた後のこぼれ球を拾い、ゴール前へのグラウンダーの折り返しでアンスガー・クナウフのゴールをアシスト。さらに39分、左サイドまで流れてきて、ゴールライン上付近からまたしてもグラウンダーのクロ