プレミアリーグ第6節、クリスタル・パレスとリヴァプールが対戦。2-1でホームのパレスが勝利を収めた。試合は開始9分にイスマイラ・サールのゴールでパレスが先制し、リヴァプールは追いかける展開となるが、87分に途中投入のフェデリコ・キエーザが同点弾を決める。このまま試合終了かと思われたアディショナルタイム7分、こちらも途中投入のエディ・エンケティアが決勝点を決め、パレスの勝利。首位リヴァプールは今季初黒星を喫