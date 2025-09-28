スペイン１部レアル・マドリードは２７日（日本時間２８日）、敵地で行われたアトレチコ・マドリードとの?マドリードダービー?に２―５で大敗し、今季公式戦初黒星を喫した。前半１４分に先制されるも、ＦＷキリアン・エムバペが同２５分、ＭＦアルダ・ギュレルは同３６分にゴールを決めて逆転したが、崩壊した守備がライバルのゴールラッシュを許してしまった。前半アディショナルタイムにＦＷアレクサンデル・セルロートに同