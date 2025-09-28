キャデラック（1959年）この特徴的なテールライトがどのクルマのものか、推測するのは簡単だろう。もちろん1959年のキャデラックだ。ロケットのようなこの象徴的なテールフィンは、戦後の米国車の過剰なデザインの極致であり、当時の華やかなムードを完璧に捉えていた。地面から約1.2mの高さにそびえ立つテールフィンに、ジェットエンジンの排気口を思わせる弾丸型のツインテールライトを組み合わせている。これは宇宙旅行や未来的