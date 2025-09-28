レバニラ炒めやマーボー豆腐など本格的な中華料理が人気を集めた秋田市の「中国料理盛（さかり）」が２２日に閉店し、４２年の歴史に幕を閉じた。店主の堀岡盛さん（７８）が今月末、腰の手術を控えているためで、閉店前は名店の味を求めて連日、長蛇の列が出来た。堀岡さんは「長年、並んでまで食べに来てくれたお客さんにありがとうを伝えたい」と語った。（夏目拓真）営業最終日の２２日。住宅街にある店舗を囲むように多