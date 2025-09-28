優勝マジックを「1」としていたソフトバンクは27日の西武戦に逆転勝利。同日、2位日本ハムもロッテに完封勝利をあげるも、ソフトバンクはリーグ優勝を手にしました。試合後、日本ハム・新庄剛志監督は自身のSNSを更新。インスタグラムのストーリーズに小久保監督の胴上げの様子を引用しながら「悔しくて悔しくて 言葉にするのは難しいけど 小久保監督 素直におめでとう 本当に強かった」とつづりました。その中でも続けて「しかし