連続テレビ小説『ばけばけ』（29日スタート、月〜土前8：00／NHK総合ほか）でヒロインを演じる俳優・高石あかり（※高＝はしごだか）の公式インスタグラムが26日、更新され、撮影裏でのオフショットが公開された。【写真】「座長！お疲れさま」「寝顔もかわいい」現場裏で“うたた寝”する高石あかり高石は今月17日より、『ばけばけ』放送開始に向けた“カウントダウン投稿”を連日アップ。クランクイン朝の写真や、前作の連