今年日本上陸40周年を迎えたクナイプから、ブランド初のボディミルクが数量限定で登場♡華やかで甘い「マグノリア＆ベルガモットの香り」と、爽やかでリラックスできる「ピースフルモーメント アクアハーバルの香り」の2種。430g、税込1,540円で、潤いと香りを兼ね備えたやさしいボディケアを日常に取り入れられます♪ 華やかで幸せ♡マグノリア＆ベルガモット マグノリア＆ベルガモットの香り