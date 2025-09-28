22日に緊急入院し、帯状疱疹（ほうしん）の診断を受け、25日に2週間の休養を発表したフリーアナウンサー笠井信輔（62）が、28日までにブログを更新。27日のブログで、腫れ上がって開かなくなった右目の視力が「0・2まで落ちてしまいました」と明かした。また「帯状疱疹も悪化していたため、体力も落ちて、歩いてもふらつくので、入院後は車椅子生活になりました」と、重症化で体力が減退し、車いす生活を余儀なくされているとも明