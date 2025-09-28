夫が共有カレンダーに登録した“まさかの予定”がXに投稿され、36万回表示、2.7万件以上の「いいね」を集めています。投稿したのは、2歳の息子を育てるどんこ𝕏さん（@kopikopikopico）。子どもが生まれてから個人の予定を入れなくなった夫から届いた珍しい通知。その内容は、なんと「メロン食べ頃」でした。このユニークな予定に「予定内容が実に良い（笑）」「これは愛情」といった共感の声が寄せられています。【写真】