Êó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤ÇÍ³ÍøËÜÁñ»Ô¤Î20Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¸½¶â¤ª¤è¤½160Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í³ÍøËÜÁñ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£·î24Æü¡¢Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ë½»¤à20ÂåÃËÀ­¤Î¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂç¼êÅÅ´ïÅ¹¤Î¥¤¥±¥À¤òÌ¾¾è¤ëÁê¼ê¤«¤é¡ÖÆ°²èºîÀ®¤Î»Å»ö¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤¤¡£¡×¤Ê¤É¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿¡£Êó½·¤ÏÁ°Ê§¤¤¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬°ú¤­½Ð¤»¤º¡¢¡Ö¸ýºÂ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤¤¤Ã¤¿¤ó12Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ø