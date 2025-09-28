福岡管区気象台は28日午前9時46分、防災コメントを発表した。29日明け方にかけて、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込み。このため29日未明にかけて、雷を伴った激しい雨が降る所がある。落雷と突風に関する福岡県気象情報（下記）も発表中。＜降水量の予想（多い所）＞28日12時から29日12時まで1時間降水量30ミリ（福岡・北九州地方・筑豊地方）20ミリ（筑後地方）24時間降水量