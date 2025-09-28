【ブンデスリーガ】ボルシアMG 4−6 フランクフルト（日本時間9月28日／ボルシア・パルク）【映像】堂安律の「珍しすぎるアシスト」フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が、珍しい形でアシストを記録した。フランクフルトは日本時間9月28日、敵地でボルシアMGと対戦。開幕から5試合連続で先発した堂安は、同じく先発したFW町野修斗との日本人対決となったこの日も主戦場の右サイドで躍動。1ー0でリードして迎えた15分