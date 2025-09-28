¡Ö¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¡×¤ÎÃÏ²¼2³¬¤Ç¿åË×¤·¡¢´¥¤¤¤ÆÇò¤¯¤Ê¤Ã¤¿Å¥¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¼Ö¡á19Æü¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ôµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç´§¿å¤·¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¡Ö¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¡×¤ò½ä¤ê¡¢±¿±Ä¤¹¤ëÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ç¥£¥¢»ÍÆü»Ô¡×¤Ï28Æü¡¢¿»¿åÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¼ÖÎ¾274Âæ¤ÎÈÂ½Ðºî¶È¤ò29Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Î®¤µ¤ì¤Æ¡¢Ää¼Ö°ÌÃÖ¤«¤é°ÜÆ°¤·¤¿¼ÖÎ¾¤¬Ãó¼Ö¾ìÆâ¤ò¤Õ¤µ¤°¤è¤¦¤ËÂÚÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÈÂ½Ð´°Î»¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æ±