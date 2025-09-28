¼óÇ¾¿Ø¤ÏÂ®µå¤òÉ¾²Á¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡¦¥í¥¦¥­¡×¤Ï¡¢ÅÐÈÄ²áÂ¿¤Ç±ê¾å¤ÎÂ³¤¯¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬9·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò2¤È¤·¤¿Æ±24Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÉüµ¢¡£7²ó¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢1²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£2»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï99.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.6¥­¥í¡Ë¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ëÉüµ¢¤È