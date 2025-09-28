【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 2−0 U-20エジプト代表（日本時間9月28日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）【映像】大関友翔の「絶品ノールックパス」U-20日本代表MFの大関友翔（川崎フロンターレ）が、DFの間を縫うダイレクトパスでPK獲得の起点に。U-20日本代表の先制点に繋がった10番のプレーをファンたちが称賛した。U-20日本代表は日本時間9月28日、U-20ワールドカッ