¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¸õÊä¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ï28Æü¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¹çã«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ËÅì¹ñºÝ·³»öºÛÈ½¤ÎAµéÀïÈÈ¤Ë´Ø¤·¡ÖÊ¬ã«¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅìµþÅÔÆâ¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£