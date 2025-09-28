ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÈÌÀÆü¤Þ¤Ç¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤¡ÉÁÐ»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÃæÀîæÆ»ÒÃæÀî¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬ÁÐ»ÒÀµ´ü»º¤Î¤ªÊ¢¤«¡¢¡¢¡ª¤â¤¦´Ñ»¡Æüµ­¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü¤Þ¤Ç¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤µðÂç¤ªÊ¢¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢Âç¤­¤¯ËÄ¤é¤ó¤À¤ªÊ¢¤ò¸ø³«¡£¡Ö¹ø¤ËÂ­¤Ë¤ªÊ¢¤Ë¶ì¤·¤¤¤±¤É¤¢¤È¾¯¤·¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×