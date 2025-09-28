©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 最近、ずっと気になっていた “サウナ” に挑戦してみました。 暑さがちょっと苦手な私は、「わざわざ暑い部屋に入るなんて…」とずっと思っていましたが、サウナ好きの友人