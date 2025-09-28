女優、モデルの山本舞香（27）が、27日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）で、夫でMY FIRST STORYのHiro（31）と夫婦初共演。なれ初めを語った。冒頭、収録前にHiroが山本の髪についたゴミとみられるものを取り、MC今田耕司が「あら、ほほ笑ましい」と冷やかす場面からスタート。山本は「今夜のゲストは、MY FIRST STORYのHiroさんです」と紹介すると、今田にすかさず「いやいや、『旦那です』でいいよ」とツッ