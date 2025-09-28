[9.27 U-20W杯A組第1節 チリ 2-1 ニュージーランド サンティアゴ]U-20ワールドカップは27日、第1節を行い、開催国のチリがニュージーランドに2-1で勝利した。劇的なゴールで白星発進を決めたチリは現地時間30日の第2節でU-20日本代表と対戦。同じく開幕白星を飾った日本は完全アウェーの中で天王山を戦うことが決まった。開幕戦で日本がエジプトを2-0で下し、続いて行われた同組のチリの一戦。土曜日のナイトゲームということ