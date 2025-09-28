そういえば2024年に開催された「ジャンプフェスタ2025」で、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（以下、『レゼ篇』）は2025年の“台風がくる頃”に公開されることが発表されたが、いざ映画を観終わると、“夏が終わる頃”のニュアンスのほうが印象として残っている。恋・祭・ファイヤーワークス。それぞれが美しく、儚く描かれた本作は、大人気漫画の劇場版として以上に、一本の映画としてあまりにも完成されて