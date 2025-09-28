イラン情報機関によるとみられる「勧誘電話」を数百人のイスラエル市民が受けたことがわかった/dikushin/iStockphoto/Getty Images（ＣＮＮ）イスラエル警察は２７日、イラン情報機関によるとみられる「勧誘電話」を数百人のイスラエル市民が受けたと明らかにした。警察の発表によると、２７日午前、「数百人の市民」に対し、非通知番号からの着信があった。応答すると、イランの組織への勧誘を持ちかけられたという。イスラエルの