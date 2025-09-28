ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）の敵地マリナーズ戦のスタメンを外れた。３０日（同１０月１日）からのポストシーズンを見据えてロバーツ監督が休養を与えた。「１番・ＤＨ」にはエドマンが入った。これによりレギュラーシーズンは２８日（同２９日）の最終戦だけとなり、大谷の３年連続本塁打王は厳しい状況となった。大谷は５６本塁打のフィリーズ・シュワバーに２本差の５４本塁打。残り１試合で