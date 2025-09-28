¤³¤ì¤Ã¤ÆÏ·´ã¡©¤½¤ì¤È¤âÌÜ¤ÎÉÂµ¤¡©¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇòÆâ¾ã¤äÎÐÆâ¾ã¤Ï·ë¹½¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¡©¡Ú²èÁü¡Û °¦ÍÑ¤¹¤ë´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿ÌîµÜ¿¿µ®¤µ¤ó¡¢¾¾ËÜ¹§Èþ¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤µ¤óº£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤­¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ã²Ê°å¤ÎÊ¿¾¾Îà¤µ¤ó¡£Ê¿¾¾¤µ¤ó¤ÏÆü¡¹¤Î¿ÇÎÅ¤ÎËµ¤é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´ã²Ê°åÊ¿¾¾Îà¡×¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È30Ëü¿Í¡£¤½¤ó¤Ê