Å¨ÃÏ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó³°¤ì¤ëÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÏµÙÍÜÆü¤Ç·ç¾ì¤¬·èÄêÅª¤À¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤¿ÂçÃ«¡£»î¹çÁ°¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¸µ¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤À¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ä¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ëÂçÃ«¤Î»Ñ¤¬±Ç