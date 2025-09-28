韓米が関税後続交渉でなかなか妥協点を見いだせずにいる。先月の首脳会談直後に韓国政府は「合意書が必要ないほどうまくいった会談」と評価したが、いま韓米は3500億ドルの対米投資をめぐり同盟と思えないほどの不協和音を出している。これに伴い、国民の不安感も大きくなっている。国連総会参加に向けニューヨークを訪問した李在明（イ・ジェミョン）大統領はトランプ米大統領と会わなかった。大統領室は進行中の交渉内容まで公開