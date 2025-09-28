記録的な暑さが続き、秋が近づいてもまだまだ暑さが続いています。体調管理に気をつけたいところですが、とくに要注意なのが「脳梗塞」。冬場に発症しやすいと思われている脳梗塞ですが、脱水によって血液がドロドロになることで、夏場でも発症のリスクがあるといいます。脳梗塞は、日本では毎年10万人以上が亡くなる主要な死因の一つとなっています。一般的に、脳梗塞は発症から３〜6時間を経過して脳細胞が死に至るといわれ、早