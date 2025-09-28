2025年9月18日、世界陸上東京大会、女子800m予選での久保凛（左）写真／長田洋平/アフロスポーツ（スポーツライター：酒井 政人）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]19歳の落合晃は世界王者とのレースに大興奮東京2025世界陸上、日本中距離界の若きエースが“世界の扉”に手をかけた。800mに出場した落合晃（駒大）と久保凛（東大阪大敬愛高）だ。男子800m予選は大会4日目（9月16日）のイブニングセッションに行われた