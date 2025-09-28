クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地の現地メディアからの評価は分かれる結果となった。プレミアリーグ第6節が27日に行われ、ここまで無敗を継続しているクリスタル・パレスは、開幕5連勝のリヴァプールと対戦。9分に鎌田の蹴ったコーナーキック（CK）のこぼれ球をイスマイラ・サールが押し込んで先制点を挙げると、87分に追いつかれてしまったものの、90＋7分にエディ・エンケティアが勝ち越しゴールを決め、2−1