元人気子役で俳優の小林星蘭さんは9月25日、自身のInstagramを更新。21歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真】元人気子役の小林星蘭、21歳誕生日を報告！「もう21歳か〜！！！」小林さんは「21歳になりました！」とつづり、2枚の写真を投稿。「爆睡していたのですが、日付変わってすぐ 寝起き状態で祝ってもらいました。ボサボサですみません（笑）」と続け、寝起きの写真であることを明かしています。1枚目の写真はバー