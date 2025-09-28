アイドルグループ・NMB48の和田海佑（28）1st写真集のタイトルが『確信犯』（10月15日発売）に決定した。卒業を控える中でのメモリアルな一冊となり、通常版と限定版の表紙ビジュアルも初解禁された。【写真】大反響！圧巻BODY＆美貌を披露した和田海佑1997年生まれの和田は、2020年に7期生としてグループに加入。23歳での遅咲きデビューながら、愛嬌あふれるキャラクターと水着映えする抜群のスタイルで人気を集めてきた。202