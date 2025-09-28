プロ野球・ヤクルト球団は28日、郄津臣吾監督が今シーズンをもって退任することを発表しました。郄津監督は今シーズン全日程終了まで指揮を執ります。郄津監督は2020年から監督として6シーズンチームを指揮。2021年にリーグ優勝、20年ぶりの日本一にチームを導き、2022年も2年連続のリーグ優勝を達成しました。今季はすでにBクラスが確定。9月27日終了時で54勝77敗6分でリーグ6位となっており、6試合を残してい