½÷Í¥¡¦¤Î¤ó¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬9·î25Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¡¦µÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê80ºÐ¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¡ÊºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¡¿10·î31Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ç¡¢¶¦±é¤¹¤ë½÷Í¥¡¦Å·³¤Í´´õ¡Ê58ºÐ¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¤Ï¡¢½÷À­¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÐ»³²È¡¦ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯´¶Æ°ºî¡£25Æü¡¢¤Î¤ó¤Ï¡Ö´°