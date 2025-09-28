²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ê53ºÐ¡Ë¤¬9·î26Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£µþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿²ÎÉñ´ìÈÇ¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤ Î®ÇòÏ²»¸À±¡×¤¬Á´ÆüÄø¤ò´°Çä¤Ç½ª¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦B'z¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¡Ê61ºÐ¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢°¦Ç·½õ¤Ï¡Ö¥ë¥Ñ¥ó²ÎÉñ´ì¡Ê½Ë¡ËÂè2ÃÆ¿·ºî·èÄê¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÆîºÂ¡ØÎ®ÇòÏ²»¸À±¡Ù½éÆü¤è¤êËÜÆüÀé°¬³Ú¤Þ¤ÇÁ´Æü´°Çä¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªÍ­Æñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó