「第一印象が大切」とはよく言われますが、出会ってすぐに女子から好感を持たれる男子には、どんな傾向があるのでしょう。今回は『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを元に、「初対面で、女子が『この人とならうまくいきそう』と思う、男子の特徴９パターン」を紹介します。【１】自分の話したいことだけ話すのではなく、会話のキャッチボールができる「これは基本中の基本……」（２０代女性）というように、まずは会話が成