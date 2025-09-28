ＴＢＳの良原安美アナウンサーが２８日、アシスタントを務める同局系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）を卒業した。良原アナは、２０１８年に同局へ入社。２２年４月から同番組の８代目進行アシスタントを務めてきた。先週２１日の生放送でＭＣを務める「爆笑問題」田中裕二が「良原アナが番組卒業ということで」と発表した。番組では良原アナの生い立ちから経歴を紹介するなど卒業特集を放送した。その中で