キャッシュレス決済が浸透するなかで、シニア世代はどの決済手段をメインとしているのでしょうか。株式会社ハルメクホールディングス（東京都新宿区）が運営する『ハルメク 生きかた上手研究所』が実施した「お金に関する意識・実態調査」によると、「クレジットカード」が「現金」を大きく上回り、シニア世代の女性にもキャッシュレス化が定着していることがわかりました。【グラフ】シニア女性の「普段お店で支払う際のメイン決