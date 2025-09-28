家事や育児に仕事。自分のことはいつも後まわしにしているママも少なくないでしょう。今やるべきことが片づいたと思っても、ほかにもまだまだやることが山積みなんて日も。そんなママたちに向けてママスタコミュニティには、こんな投稿が寄せられました。『みんな今日は何と闘う？私は雑草と！手強いのよ、雑草は。こんなに暑くてもヘコタレてないわ。今日やっても、また生えるけど、ほっとくと庭が狭くても草原になるからね』