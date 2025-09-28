6月上旬、伊東市長選直後に〈東洋大学卒ってなんだ。中退どころか除籍であったと記憶している〉という匿名の1通の投書が前市議会の議員全員に届いた。投書をきっかけに連日、田久保眞紀市長の学歴詐称疑惑の追及が行われたが、いまだ疑惑が解明されたとは言い難い。追い詰められた田久保市長は9月10日に市議会を解散、市議選では6300万円の補正予算が投入されることから市民や支援者からも非難の声があがっている。なぜ彼女はそれ