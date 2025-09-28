¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÌîÅÞÌ±¼çÅÞ´´Éô¤Ï27Æü¡¢Í½»»ÀÚ¤ì¤Ë¤è¤ëÀ¯ÉÜÊÄº¿¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È29Æü¤Ë²ñ¤¦¡£2025²ñ·×Ç¯ÅÙ¡Ê24Ç¯10·î¡Á25Ç¯9·î¡ËËö¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¤Ä¤Ê¤®Í½»»¤ÎÀ®Î©¤Ë¸þ¤±¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¤ÇÂÇ³«¤ò¿Þ¤ë¡£