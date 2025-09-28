「マリナーズ−ドジャース」（２７日、シアトル）ドジャースの大谷翔平投手が試合前のフィールドでマリナーズのイチロー球団会長付特別補佐兼インストラクターと対面し、約４分間、話し込んだ。その際、レジェンドの配慮がにじんだシーンがあった。イチロー氏が打撃練習をする選手たちをサポートするため、右翼フィールド付近で球拾いをしているところに大谷がベンチから駆け寄った。そして帽子を取り、頭を下げてあいさつ。