思わず涙があふれ出た。カーリング混合ダブルスの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦最終日（２８日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）、決勝の第２戦が行われ、小穴桃里、青木豪組が松村千秋（中部電力）、谷田康真組に７―６で勝利。１次リーグを含めた通算成績を３勝１敗とし、代表権を獲得した。今大会は１次リーグの成績を持ち越した３戦先勝方式で争う構図。勝てば世界最終予選（１２月、カナ