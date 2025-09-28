£²£³Æü¡¢ÇÀ»ºÊª¤ÎÀ¸»º¤äÍ¢½Ð¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆ¬ÅìÊý²ÌÉÊ¤ÇÍü¤òÊñÁõ¤¹¤ëºî¶È°÷¡£¡ÊÀÐ²ÈÁñ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ì¶±§¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÀÐ²ÈÁñ9·î28Æü¡ÛÃæ¹ñ²ÏËÌ¾ÊÇñÆ¬»Ô¤ÇÃæ¹ñÍü¤Î°ì¼ï¡Ö³ûÍü¡Ê¥ä¡¼¥ê¡¼¡Ë¡×¤¬¼ý³Ï´ü¤ò·Þ¤¨¡¢Í¢½Ð´ë¶È¤Ï³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤Î¶¡µë¤Ë¸þ¤±¡¢»ÅÊ¬¤±¤äÊñÁõ¡¢ÉÊ¼Á¸¡ºº¤Ê¤É¤Îºî¶È¤òµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÇñÆ¬»Ô¤Ï¡ÖÃæ¹ñ³ûÍü¤ÎÎ¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Íü¤ÎºÏÇÝÌÌÀÑ¤Ï25Ëü¥à¡¼¡ÊÌó1Ëü6700¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¤Ë¾å¤ê¡¢30°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ