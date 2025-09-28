空港で突然意識を失い、1カ月後に集中治療室で目覚めたチチカさん（仮称）。くも膜下出血による高次機能障害で記憶力が低下し、朝食の内容すら思い出せない日々が続きました。仕事を詰め込みすぎていた自分を反省しながらも、友人が差し入れた脳トレ教材でリハビリに励む日々。やる気が起きない症状と向き合い、「一つひとつ丁寧に」生きることを学んだチチカさんの、脳出血からの回復記録をご紹介します。 ※本記事は、個人の感