彼氏とテーマパークデートをすることに憧れを抱いている人も多いのではないでしょうか？ただ人混みや行列が嫌いな彼氏だと、一緒に行ってもあまり楽しめないようで……。今回は、彼氏とテーマパークデートをして価値観が合わないことに気づいた話をご紹介いたします。「何時に行くか？」論争「彼氏と付き合って半年記念日の日に、テーマパークに誘ったんです。前から一緒に行ってみたかったけどタイミングが合わずにいたので、せ