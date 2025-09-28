卓球の「チャイナスマッシュ2025」は28日、女子シングルスの1回戦が行われる。世界ランキング33位の平野美宇（木下グループ）は同1位の孫穎莎（中国）と対戦する。今大会ワイルドカードでの出場を果たす平野。いきなりの世界女王とのマッチアップに大会公式も熱視線を送っている。 ■7月の「USスマッシュ」以来の出場 平野は5月の世界選手権以降はWTTへの出場を制限し、中国超級リーグや日本のTリーグへ